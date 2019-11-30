- Здорово, когда есть такой стимул: Артем добивается результатов, когда у него есть хорошая мотивация. Я уже закончил карьеру, поэтому для меня это, скорее, повод порадоваться за Артема.
Я, как футболист, испытывал определенные эмоции, когда бил какие-то рекорды. И рад, что сейчас такие же эмоции есть возможность испытывать, в частности, у Артема.
Это мое прошлое, я этого уже достиг, а рекорды и нужны для того, чтобы их били. Буду рад, если Артем догонит и перегонит меня, вписав свое имя в историю, - приводит слова Кержакова "Р-Спорт".
Напомним, что Кержаков забил 30 голов за сборную. На счету Дзюбы пока лишь 24. На втором месте в списке лучших бомбардиров располагается Владимир Бесчастных (26).
Кержаков заявил, что будет рад, если Дзюба перегонит его по числу голов в сборной
Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков заявил, что не против того, чтобы Дзюба побил его рекорд самого результативного игрока национальной команды
Фото: twitter.com/rfpl
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