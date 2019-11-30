Стали известны стартовые составы на матч "Крылья Советов" - "Уфа"

Объявлены составы на матч 18-го тура РПЛ.Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Чернов, Лысцов, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Канунников, Радонич.Овсянников, Чичерин, Карпов, Терехов, Киселёв, Смирнов, Гынсарь, Голенков.Беленов, Сухов, Пуцко, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Карп, Тилль, Бизяк.Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Терентьев, Голубев, Емельянов, Козлов, Гиоргобиани, Вомбергар.Обслужит игру бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым.Напомним, что в составе хозяев дисквалифицирован Александр Соболев.Начало игры - в 14:00 по московскому времени.