Объявлены составы на матч 18-го тура РПЛ.
"Крылья Советов": Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Чернов, Лысцов, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Канунников, Радонич.
Запасные: Овсянников, Чичерин, Карпов, Терехов, Киселёв, Смирнов, Гынсарь, Голенков.
"Уфа": Беленов, Сухов, Пуцко, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Карп, Тилль, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Терентьев, Голубев, Емельянов, Козлов, Гиоргобиани, Вомбергар.
Обслужит игру бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым.
Напомним, что в составе хозяев дисквалифицирован Александр Соболев.
Начало игры - в 14:00 по московскому времени.
Стали известны стартовые составы на матч "Крылья Советов" - "Уфа"
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