- Раньше во время матча со "Спартаком" в Москве весь стадион хором оскорблял мою жену Татьяну Буланову. Тогда я подошел к Егору Титову и сказал, что просто уйду с поля, если это не прекратится. Конечно, было неприятно. Тут свои эмоции контролировать тяжело. Поэтому Дзюбу я прекрасно могу понять
Вполне возможно, что Артему это пойдет только на руку. Но, думаю, любому человеку будет неприятно, если в его адрес начнут скандировать такие вещи. Дзюба - тоже человек. Один раз что-то крикнули в твой адрес, второй… Вечно терпеть невозможно, - приводит слова Радимова RT.
Напомним, что московские фанаты оскорбляли Артема Дзюбу на игре сборной против Сан-Марино и на игре 17-го тура РПЛ "Урал" - "Спартак" (0:0).
Игра "Зенит" - "Спартак" состоится завтра на "Газпром Арене". Начало игры - в 19:00 мск.
Радимов: могу понять Дзюбу. В Москве весь стадион оскорблял мою жену
Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал конфликт между фанатами "Спартака" и Артемом Дзюбой, вспомнив о том, как болельщики красно-белых оскорбляли его жену, когда он выступал за питерскую команду.
Фото: sport24
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