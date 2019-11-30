Бывший пресс-атташе "Спартака" Алексей Зинин, работавший в московском клубе в 2002–2004 годах, рассказал о том, какие вопросы поступали от болельщиков в редакцию передачи о красно-белых "Русское поле".
"Вопросов от болельщиков приходило достаточно много, мы их не придумывали, просто выбирали. Где-то мы старались быть очень искренними и доверительными, иногда осторожно иронизировали.
Один человек предлагал себя на роль Романцева. У него были идеи по тренировочному процессу. Расписал годовой план тренировок, изложил новую тактическую концепцию без стеночек и забеганий. Хотел перевести Ковтуна на позицию центрального нападающего. Аргументировал тем, что Юра по-быстрому отдубасит центральных защитников соперника, и тогда Титову будет гораздо легче забивать вторым темпом.
Играть предлагал в три опорника. Тогда это казалось бредом сумасшедшего. Так совпало, что некоторые аспекты того тактического трактата, в частности, игру в три линейных опорника, потом пытался реализовать Скала", - цитирует Зинина Sport24.
Зинин: в 2000-х болельщик предлагал "Спартаку" играть в три опорника. Тогда это казалось бредом сумасшедшего
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