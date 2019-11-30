Защитник "Крыльев Советов" Виталий Лысцов прокомментировал поражение от "Уфы" (0:1), передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
- Все ожидали другого футбола. Почему проиграли?
- Тяжелая игра. "Уфа" - непростой соперник. Они больше играют от обороны, на контратаках. Сами не играют в футбол и нам не дают. Было тяжеловато взломать их оборону. Пропустили гол с полумомента. Можно было предотвратить атаку, но мы чуть-чуть ошиблись и пропустили, потом не смогли отыграться. Первые 15 минут играли хорошо, потом подсели.
- В концовке всегда ждут навала от хозяев, а сегодня получилось, что "Уфа" могла гола 3 еще закатить вам. Чем это можете объяснить? Многие говорят, что физика вас покинула.
- Не исключено. Сами видели, что мы пытались, бежали вперед, но обратно уже не так много сил оставалось, а они на контратаках убегали.
- Бесило, что очень медленно развивались атаки. Катали, катали мяч...
- Может, нужно было грузить... "Уфа" не возвращалась в оборону, они уже все были в обороне. Они очень быстро садились и начинали от обороны. Сами видели, что они все в штрафной сидели.
- Впереди матч с "Уралом". То, что команда много матчей не забивает и теряет очки, это психологически влияет?
- Тяжело ответить. Будем работать, Соболев возвращается, ему надо уже забивать. Надеюсь, все будет хорошо. Приложим максимум усилий. Впереди отпуск, нужно уйти на хорошей ноте.
- Что нужно поменять в игре?
- Это уже не ко мне вопрос. Будем работать и слушать тренера.
- Насколько нашли взаимопонимание с партнерами?
- Команда хорошая, помогают, подсказывают. Нет никакого недопонимания. Мы одна целая команда, сейчас такой период, что не везет. Мы обязаны это исправить.
Лысцов: "Уфа" сама не играет в футбол и нам не дает
Защитник "Крыльев Советов" Виталий Лысцов прокомментировал поражение от "Уфы" (0:1), передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
Фото: drugoigorod.ru/
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