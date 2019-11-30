Евсеев: я не жесткий тренер. Одно дело на поле, другое - в раздевалке (видео)

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал победу над "Крыльями" (1:0), благодаря которой команда прервала серию без побед на выезде, и признался, что он не жесткий тренер

Фото: eurosport

- Есть ли к чему придраться в исполнении команды? Есть. Поначалу мы допускали много ошибок. За 15 минут случилось три потери от игроков середины поля, они не должны терять мяч. Соперник выходил уже лицом к нашим воротам, имел моменты, Зиньковский бил. Нельзя сказать, что провели идеальный матч.



Замена Тилля? Мы планировали заменить эту позицию. Мы оставили тот состав, который играл сначала против "Сочи", хотя планировали выпустить или Голубева, или Емельянова на эту позицию. Решили оставить тот состав, который начинал предыдущую игру.



- Был ли пенальти на Кротове в первом тайме?



- Я не смотрел ещё эпизод. Я так не могу определить, надо смотреть, тогда будем оценивать. Когда динамика, еще понятно, а это статический момент. По первому тайму были претензии к судье, но арбитр работал последовательно - за одни и те же нарушения наказывал одинаково. Нормально все.







- Алиев играл в "Крыльях" справа в атаке, у вас действует по всему левому флангу. Это его оптимальная позиция?



- Раз он играет слева, значит, мы видим его на этой позиции. Он вышел в стартовом составе, потому что заслужил это своими тренировками. А что было тут, в Самаре... Другая схема, может, была, другие требования.



- Помогает ли вам жесткость в вашей работе?



- Если вы спросите футболистов, я не жёсткий тренер. Видно? Одно дело на поле, другое - в раздевалке. Там надо объяснять футболистов, а не критиковать их. Критиковать - последняя стадия. Надо это предвидеть.



Моя задача раскрепостить футболистов, расширить их футбольный кругозор. А то, что они ошибки совершают, - мы все ошибки совершаем. Мы не большой клуб, но мы стараемся развиваться. Только за счёт дисциплины и мы можем идти вперед.



Почему не улыбаюсь после такой победы? А сколько мы не могли победить на выезде?



- Со времен Семака...



- Сколько игр! А не с каких времён.



- Больше двадцати.



- Ну вот! Никто не знает. А говорите, что серия большая. У нас даже пресс-атташе не знает? 28? Ну вот, почти сезон закончили. Мы рады, что серия закончилась. Груз игр на выезде спал, - приводит слова Евсеева корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.