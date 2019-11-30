Червиченко: думаю, "Зенит" одержит победу над "Спартаком" - 2:1

- Думаю, игра "Зенит" - "Спартак" будет интересной. Такие матчи всегда стоят за скобками. Вне зависимости от того, кто на каком месте находится. В любом случае это будет очень напряженная игра, - отметил Червиченко. - Погодные условия на этот раз соперникам мешать не будут. Крыша арены наверняка будет закрыта. Объективно, "Зенит" сегодня, конечно, выглядит сильнее. И по составу, и по игре и по настрою. Но у "Спартака" в этом сезоне, может быть, и не так, как обычно, но тоже присутствуют элементы удачи. Плюс есть быстрые игроки в составе, которые могут убежать и забить. Так что если вдруг спартаковцам удастся забить первыми, то "Зениту" будет тяжко. Если гости первыми пропустят, то "Зенит" просто уже будет добивать своего соперника.
- Какого результата, на ваш взгляд, следует ожидать в этом противостоянии?
- Думаю, что "Зенит", скорее всего, выиграет - 2:1.
- В Москве, в Черкизове, встретятся "Локомотив" и "Динамо". Некоторое время назад вы сказали, что "Динамо" и "Спартак", словно братья-близнецы. Сейчас мнение в этом отношении изменилось?
- Ну, "Спартак" и "Динамо" и двигаются вместе по турнирной таблице, и в принципе судьи примерно одинаково ошибаются в пользу той и другой команды. И игры высокоорганизованной нет, и подбор игроков довольно странный: по принципу заплатить за футболиста подороже. Хотя, на мой взгляд, новый динамовский тренер лучше, чем новый спартаковский. Он лучше знает состав, больше понимает, что делать. Пока о Новикове ничего негативного сказать не могу. Пока он делает, что может, и выжимает результат. Пусть и не всегда по игре, но результата добивается. Здесь главное, чтобы тренеру дали возможность прогрессировать дальше, а не искали в случае неудач какого-то именитого специалиста, который, скорее всего, будет хуже.
- Чего ждете от игры "Локомотива" и "Динамо"?
- "Локомотив", конечно, сильнее. И футболисты здесь более сыгранные. Мне кажется, что хозяева поля должны выиграть. Неудачи в еврокубках должны подстегнуть ребят.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Червиченко: думаю, "Зенит" одержит победу над "Спартаком" - 2:1
Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился ожиданиями от матчей 18-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" и "Локомотив" - "Динамо".
Sovsport.ru
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