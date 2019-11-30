В матче 18-го тура чемпионата России "Ростов" и "Урал" сыграли вничью со счетом 0:0.
18 тур
"Ростов": Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков (Логашов, 18), Ионов (Долгов, 82), Байрамян (Саплинов, 66), Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер (Егорычев, 72), Бикфалви, Эль-Кабир (Погребняк, 55), Августиняк, Кухарчик, Ильин.
Предупреждения: Козлов, 40, Логашов, 63, Фидлер, 68, Поляков, 70, Егоьрычев, 85, Ильин, 90+2
"Ростов" и "Урал" не забили голов
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