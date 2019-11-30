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Газизов: пока рано говорить о целях "Уфы" на сезон

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал победу команды в матче 18-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов".

"Очень тяжелая была серия без побед на выезде, слишком она затянулась. Мы в команде все рады, что она наконец-то закончилась. Уже поздравил ребят, игроки прилично работали, выполнили установку на игру. Мне нравится, как мы идем в этом сезоне, тренерский штаб хорошо сработал. Большое спасибо нашим болельщикам, которые приехали из Уфы, их было слышно. Их поддержка дала определенный импульс команде.

Что касается погоды, то все было хорошо, поле было в идеальном состоянии, стадион шикарно подготовили. Единственное, болельщикам могло быть немного холодновато. Помогло ли отсутствие Соболева? Не хочется говорить о другой команде. Главное, что мы выполнили все установки. Гол, который мы забили, отрабатывали уже на тренировках, я видел.

Цель на сезон — шестое место? Не хочется говорить о каких-то задачах, местах. Предварительные итоги будем подводить только после матча с "Ахматом". Вы же видите, какая плотная турнирная таблица, десять команд отделяет одна-две победы. Чемпионат в этом году очень сложный", - цитирует Газизова Sport24


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Теги: Газизов Уфа
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