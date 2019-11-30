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Парфёнов: понимали, что "Ростов" будет агрессивен после двух проигранных матчей

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов дал комментарий после выездного матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (0:0).

"От "Ростова" исходило давление. Мы понимали, что соперник будет агрессивен после двух проигранных матчей, но справились с этим. Бывают такие игры, в которых надо просто терпеть. Мы добились результата, заработали одно очко. Благодарю свою команду.

В первом тайме ошибались в простых ситуациях, теряли мяч. У нас было много ошибок при переходе в атаку. Во втором тайме переход удавался, поэтому и моменты появились", - цитирует Парфенова "Чемпионат".


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Теги: Парфенов Урал Ростов
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