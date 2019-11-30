В матче 18-го тура чемпионата России "Ахмат" на своем поле сыграл вничью с "Рубином" - 1:1.
18 тур
Гол: Кварацхелия, 90+3 - Глушаков, 31
Ахмат: Городов, Анхель, Семёнов, Гиголаев, Гащенков, Глушаков (Швец, 90+1), Исмаэл, Харин (Садулаев, 81), Иванов, Роши, Понсе
Рубин: Дюпин, Уремович, Плиев, Данченко, Поярков, Давиташвили, Подберёзкин, Могилевец (Кварацхелия, 73), Зуев (Кьяртанссон, 73), Коновалов, Марков
Предупреждения: Коновалов, 35, Уремович, 63, Харин, 64, Исмаэль, 74, Иванов, 84
"Ахмат" на 93-й минуте упустил победу над "Рубином"
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