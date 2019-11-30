Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, что болельщики "Спартака" часто используют нецензурные кричалки на стадионе во время матчей московской команды.
"Владельцу "Краснодара" Сергею Галицкому удалось искоренить мат на трибунах своего стадиона. Причем не путем наказаний, а путем поощрений. Он по-настоящему служит футболу, живет игрой и каждый день, каждый час занимается своим большим хозяйством. Мы видим образец, которому стоит подражать. Да, ему было проще, так как у команды не было таких традиций. Конечно, управлять этим процессом в клубе с такой историей, как у "Спартака", гораздо сложнее.
Мы помним, что традиционно болельщики красно-белых были одними из самых интеллигентных. Помню времена, когда за москвичей болело большое количество заслуженных, народных артистов, когда на их трибунах было много детей и женщин. А сейчас на трибунах стоит дикий мат", — цитирует Гаджиева RT.
Гаджиев объяснил мат на играх "Спартака" отсутствием интеллигенции на трибунах
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