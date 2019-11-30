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Центр по борьбе с экстремизмом задержал 6 болельщиков "Спартака" за оскорбления Дзюбы

Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации, также известное как Центр "Э", задержало шестерых зрителей матча между молодежными командами "Зенита" и "Спартака" (2:0). Об этом сообщает "Фонтанка".

Задержанных отвезли в отдел, поскольку они выкрикивали оскорбления в адрес форварда сборной России Артема Дзюбы. Все задержанные оказались совершеннолетними, молодых людей задержали за фразу "Дзюба вон, Дзюба кривоногий".

Напомним, ранее болельщики оскорбляли Дзюбу в Сан-Марино на матче сборной России, а затем в Екатеринбурге на игре "Урал" - "Спартак".

Основные составы "Зенита" и "Спартака" проведут между собой матч чемпионата России завтра на стадионе "Газпром Арена" в 19:00 по московскому времени.


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Теги: Дзюба Зенит Спартак
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