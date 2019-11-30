Бывший нападающий сборной России Александр Панов прокомментировал конфликт форварда "Зенита" Артема Дзюбы с болельщиками.
"Лучше вообще никого не оскорблять, этого делать не надо. Хочется, чтобы все это побыстрее прошло. Надеюсь, что Артем все случившееся воспримет правильно и не будет в дальнейшем провоцировать болельщиков "Спартака", не будет наступать на шарф, как он это ранее сделал. Раньше позволял себе разные высказывания. Сейчас слежу за ним, вроде ничего такого не говорит, слава богу. И надеюсь, что не скажет. Дзюба имеет право на свое мнение, он долго в футболе, немало сделал для сборной России и для клубов", - цитирует Панова РИА Новости.
Панов: надеюсь, что Дзюба не будет провоцировать болельщиков "Спартака"
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