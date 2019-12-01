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Азмун: непонятно, откуда такие нелицеприятные слова в адрес Дзюбы

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака".

— Перед игрой со "Спартаком" вокруг Дзюбы сложился негативный фон.

— Мы с Артемом помогаем друг другу всегда, вне зависимости от ситуации и соперника. Уверен, если в воскресенье будет момент, когда мы с ним выйдем "два в одного", мяч будет у Артема, и он увидит, что я в более выгодном положении, — Дзюба отдаст мне пас. Так же поступлю и я. Что же касается этой ситуации… Конечно, она очень и очень неприятная. Что Артем, что Акинфеев, что Черчесов очень много сделали для сборной России. И мне совершенно непонятно, откуда такие нелицеприятные слова. Понятно, Дзюба не маленький, но у него есть жена, родители, дети. Каково им слушать все это?

— В Иране такое невозможно?

— После чемпионата мира со мной была похожая ситуация. Дошло до того, что маме стало нехорошо в буквальном смысле. Никогда этого не забуду (люди, оскорблявшие Азмуна, потом пошли на попятную, благодаря чему нападающий вернулся в сборную, хотя после ЧМ хотел прекратить выступления за нее). Поэтому и говорю, что понимаю Дзюбу и его родных.

— В чемпионате России вы забивали всем грандам. А вот "Спартаку" пока ни разу. Хочется побыстрее устранить этот пробел?

— Для меня нет разницы, кому забивать, потому что я нападающий, и это моя работа. Надеюсь, что буду отправлять мячи не только в ворота "Спартака", но и всех наших соперников.

"Матч ТВ"


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Теги: Азмун Дзюба Спартак Зенит
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