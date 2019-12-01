Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча московской команды против "Зенита" в 18-м туре РПЛ.
"Это будет трудный и принципиальный для обеих команд матч. "Спартак" подходит к игре с "Зенитом" более отдохнувшим. Он имел большее количество времени для подготовки, потому что "Зенит" играл в Лиге чемпионов в среду.
Тем не менее, я видел матч "Зенита" с "Рубином" и с уверенностью могу сказать, что команда Семака очень вынослива и способна играть такие тяжелые матчи", - цитирует Рианчо Sport24.ru.
Рианчо: "Спартак" в игре с "Зенитом" будет более отдохнувшим, но петербуржцы очень выносливы
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