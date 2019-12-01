Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от выездного матча красно-белых с "Зенитом" в рамках 18-го тура РПЛ.
"Зенит" на сегодняшний день объективно сильнее. При закрытой крыше и нормальном поле у них шансов больше. У "Спартака" же есть ребята, которые всегда могут убежать на скорости. Тот же Ларссон, который сейчас в форме. Скорость — главная проблема полузащиты и защиты "Зенита", на мой взгляд. Если "Спартак" забьет первым, то у «Зенита» могут возникнуть проблемы, потому что они тяжело отыгрываются после пропущенных голов. Уверен, что сегодня будут убиваться и одни, и другие.
Что касается Дзюбы, то для него матч против "Спартака" в любом случае — самый принципиальный, даже если не говорить о последних событиях. А вообще мне кажется, что весь этот шум — журналистское сбивание пены. Вам это больше нравится. Мне кажется, сам Дзюба должен просто пропускать это мимо. Знаете, это как в зоопарке: видишь обезьяны в клетке бесятся, посмотрел, улыбнулся и пошел дальше. Это из этой же серии. Такие выходки бабуинов вообще не должны оказывать на человека никакого влияния.
Какой будет счет? Думаю, "Зенит" выиграет — 2:1", - цитирует Червиченко Sport24.ru.
Червиченко: у "Зенита" могут быть проблемы со "Спартаком". Убиваться будут и одни, и другие
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