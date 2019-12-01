В преддверии матча 18-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком" были задержаны фанаты московского клуба.
К утру 1 декабря в отделениях полиции побывало 86 фанатов, из них 81 болельщик "Спартака" и пятеро поклонников "Зенита". Почти все покидали участки с протоколами за мелкое хулиганство, пятеро ушли со штрафами за пьянство на улице.
Встреча ссостоится сегодня на стадионе "Газпром Арена", начало — в 19:00.
"Фонтанка"
В Санкт-Петербурге задержали 81 болельщика "Спартака"
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