Генеральный директор "Чертаново" Николай Ларин выразил мнение, что полузащитника Наиля Умярова в "Спартаке" изначально оценил генеральный директор клуба Томас Цорн.
"Мы общаемся с Наилем до и после каждого матча. Обсуждаем всё, не только его игру. Нравится ли ему новый тренер? Когда человек играет, то тренер всегда хороший. Но у меня есть внутреннее ощущение, что Цорн и Тедеско – это правильное решение Федуна. Мне эти люди импонируют. Мне кажется, что до Тедеско Наиля оценил Цорн. И где-то на первом этапе подсказал немцу, что Умяров – хороший футболист", - цитирует Ларина "Чемпионат".
Гендиректор "Чертаново": до Тедеско Умярова оценил Цорн, подсказал немцу
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