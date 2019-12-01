Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Динамо" на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Мурило, Коломейцев, Ал. Миранчук, Куликов, Крыховяк, Смолов.
Запасные: Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Жемалетдинов, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев, Мухин, Эдер
"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Рыков, Морозов, Ордец, Юсупов, Рауш, Кардозу, Нойштедтер, Игбун, Филипп.
Запасные: Сангаре, Шунич, Евгеньев, Калинин, Соснин, Каборе, Грулёв, Панченко, Обольский, Шейдаев, Н'Жи.
"Локомотив" и "Динамо" назвали стартовые составы
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