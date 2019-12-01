"Зенит" в меньшинстве ведёт у "Спартака". Онлайн главной битвы нашего футбола

Чемпионат России
18 тур
"Зенит" - "Спартак" - 1:0
Гол: Кутепов (АГ), 23
текстовая трансляция
18 тур
"Зенит" - "Спартак" - 1:0
Гол: Кутепов (АГ), 23
текстовая трансляция
"Зенит": Кержаков - Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос - Шатов (Ерохин, 55), Оздоев, Барриос, Дриусси - Дзюба, Азмун.
"Спартак": Максименко - Кутепов (Мельгарехо, 46), Джикия, Жиго - Зобнин, Айртон (Шюррле, 54) - З. Бакаев, Умяров, Крал - Понсе, Ларссон.
Предупреждения: Оздоев, 15, 49 Шатов, 28, Бакаев, 29, Кутепов, 34, Умяров, 44
Удаление: Оздоев, 49
57' Мельгарехо пользуется тем, что теперь у фланговых игроков "Спартака" нет прямого оппонента - и выводит 1 на 1 Ларссона, который не смог переиграть Кержакова. А следом Крал накрыл Барриоса прессингом, навесил, но другой нападающий Понсе угодил в штангу!
55' На удаление Оздоева реагируют оба тренера: Тедеско решает играть ещё смелее и выпускает Шюррле, Семак же меняет Шатова на более сдерживающего Ерохина, но оставляет обоих нападающих.
50' Сергей Семак хватается за голову: не успел "Спартак" явить преимущества новой схемы, как получил численное преимущество! Оздоев выставил локоть в верховой борьбе и получил жёлтую, хоть и не попал в голову Ларссону. Мешков оценил эпизод на вторую жёлтую, ВАР в таких случаях не вмешивается.
46' Второй тайм стартовал: уже с Мельгарехо и без Кутепова. Тедеско в перерыве будто послушал студию с Андреем Тихоновым, который объяснял, что "Спартак" теряет игрока в атаке из-за схемы с тремя центральными защитниками.
Перерыв Александр Кержаков отметил, что трудно контратаковать, когда команда встречает соперника так низко, как сегодня "Спартак". Роман Зобнин в перерыве подтверждает эту мысль и резюмирует тайм ключевой фразой: "Надо не бояться играть в футбол".
Перерыв Георгий Черданцев вышел в твиттер и... не приговорил ни одну из команд! Значит, второй тайм обещает быть интригующим.
Столько разговоров, ажиотаж, истерия в соцсетях, инструкция вяжи всех как бы чего не вышло в правоохранительных органах. А главное-то футбол. Забыли ради чего собрались. К сожалению, забыли за всей этой завесой всего чего угодно, кроме футбола. А футбола-то и нет(— Георгий Черданцев (@cherdantsev) December 1, 2019
Перерыв Фух - первый тайм без судейских скандалов. Левников подтвердил правильность решений и по двум другим эпизодам, где вмешивался ВАР, а повторы не дают повода с ним поспорить.
Перерыв Эксперт Николай Левников говорит, что ни один из повторов не дал видеоассистентам усомниться в правильности решения арбитра. И это действительно так: повторы были так себе и оставляют возможность трактовать эпизод в зависимости от болельщицких пристрастий и их степени.
Перерыв Но в штрафную "Зенит" соперников пока не пускает, питерцы в концовке тайма контролировали мяч на чужой половине. Перерыв - самое ещё раз рассмотреть гол Дзюбы.
42' И вот Бакаев наносит хороший удар с радиуса штрафной - Кержаков надёжен.
40' "Зениту" удаётся держать соперника на расстоянии - после гола у "Спартака" не было ни шанса сравнять счёт.
34' Например, сейчас Дзюба фирменной постановкой корпуса с разворотом заработал жёлтую карточку для Кутепова - предупреждений Мешков не жалеет от слова "совсем". Грузим на удаление?
32' Нетленная акция "Стопмат" снова в действии спустя несколько лет: для защиты Дзюбы на "Газпром-Арене" включили глушилки. Но защищать скорее надо от Дзюбы, а не его самого - Артём ожидаемо доставляет красно-белым много проблем.
30' Мешков снова вопрошает к Вилкову: после борьбы с Зобниным Дриусси требовал пенальти за игру рукой, но ВАР вновь не вмешивается и поддерживает решение главного арбитра.
27' "Дзюба приложил пальцы к губам и показал Тедеско, чтобы тот замолчал. Тедеско пошёл жаловаться резервному, Дзюба в этот момент чуть не организовал второй гол", - рапортует с места событий журналист Дмитрий Егоров. Сражения за Дзюбой, но война продолжается, фан-сектор "Спартака" после гола заряжает про Артёма.
24' "Матч Премьер" традиционно вносит ясность: показали два повтора, где Кутепов уже валится на газон.
21' В трансляции появились Алексей Миллер и Александр Беглов, а это значит "Зенит" забил! Дзюба продавил Кутепова, Максименко отбил удар, но от лежавшего Ильи мяч залетел в ворота. Вилков с видеоповторами спартаковцев не спас.
December 1, 2019
19' Гости тоже обозначили свою состоятельность: сделали опасный прострел во вратарскую, Бакаев размял Кержакова.
15' "Спартаку" тяжеловато даётся выход из-под хозяйского прессинга, но когда Зобнину удалось бросить в прорыв по опустевшему центру Бакаева, Оздоев сорвал быстрый выпад только ценой жёлтой карточки.
11' Первая 10-минутка явно за "Зенитом", но не сказать, что гол назревает. "Спартак" избежал голевых моментов.
8' "Зенит" на первых минутах дважды попал в створ, а на 8-й Мешков даже взял паузу на просмотр видеоповтора. Но совсем небольшую - ни на какой пенальти блок удара Азмуна от Жиго не тянул.
5' Спартаковцы удивили ещё до начала матча - своим эффектным появлением.
сильно. только что это? в тему болельщиков? pic.twitter.com/hCLY9Qk29L— ZhuraWell (@TimZhur) December 1, 2019
19.00. Команды уже на поле, вместе со стартом игры начнётся и наша классическая текстовая трансляция.
18.55. Тедеско не стал распространяться о замене Шюррле на Понсе, намекнув, что выбор в пользу аргентинца обусловлен тем, как он проявил себя на неделе.
18.48. Внезапно: судейскую рубрику на телевидении сегодня ведёт Николай Левников, а не постоянный эксперт Игорь Федотов, который не вышел в эфир по окончанию матча "Зенит" - ЦСКА. Тогда в перерыве он сказал о том, что Азмун наиграл на красную карточку.
18.44. Последуем примеру Кержа: Семак на флэш-интервью объяснил замену Кузяева на Шатова в старте травмой Далера. Никак не может восстановиться от повреждения, полученного в сборной, Юрий Жирков.
18.42. Устами Александра Кержаков в предматчевой студии глаголет истина: тренер юношеской сборной говорит о том, что все оскорбления Дзюбы нужно было спустить на тормозах, не искать зачинщиков и не делать из них таким образом героев и примеров для подражания. Александру это неинтересно, ему интересен футбол.
18.39. По нашим источникам, сотрудники в штатском в метро призывают болельщиков "Спартака" скрыть опознавательные знаки и спокойно проследовать к сектору без них.
18.34. "Динамо" победило и обошло "Спартак", а у "Зенита" отличный шанс убежать от "Локомотива" на 8 баллов!
18.23. Очень печально то, что очки, голы, секунды и изменения в составах считать сейчас мало кому интересно - все обсуждают количество задержанных (то ли 81, то ли более 200) и номера отделений (8, 14, 24, 27, 29, 51), где держат болельщиков "Спартака". Дзюба был прав: получилась война. Никакого праздника футбола.
18.15. "Локомотив" в матче с "Динамо" добавляет перчинки, проигрывая в счёте. Если так всё и останется, то отрыв "Зенита" от главного и, по мнению многих, единственного конкурента в борьбе за чемпионство, может сегодня возрасти до 8-очковой пропасти.
18.12. Тедеско тоже не пустился в тяжкие эксперименты и сделал всего одно изменение: по сравнению с выездом в Екатеринбург Понсе появился вместо Шюррле.
18.09. Семак в этом сезоне любит удивлять расстановками или необычными позициями футболистов, но в этот раз всё, кажется, предсказуемо: 4-4-2 как с "Лионом", только справа Шатов, а не Кузяев.
18.02. Сергей Семак и Доменико Тедеско определили на матч следующие составы:
17.55. Болельщики "Спартака" стали главными целями петербургских правоохранителей, а уже через час на "Газпром-Арене" начнётся то, ради чего красно-белые рискнули свободой и приехали в город на Неве. Сможет ли Тедеско прервать 7-летнюю безвыигрышную серию "Спартака" в Петербурге или разделит незавидную участь предшественников - узнаем совсем скоро!
Разнос гостей или 0:0? У петербургских матчей «Зенита» и «Спартака» строго два сценария