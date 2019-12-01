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"Зенит" в меньшинстве ведёт у "Спартака". Онлайн главной битвы нашего футбола

Первая в мировой истории война, начавшаяся в Сан-Марино, получила стремительное развитие на Урале и переместилась в Санкт-Петербург.
Фото: instagram.com/artem.dzyuba
Чемпионат России

18 тур

"Зенит" - "Спартак" - 1:0

Гол: Кутепов (АГ), 23

текстовая трансляция

"Зенит": Кержаков - Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос - Шатов (Ерохин, 55), Оздоев, Барриос, Дриусси - Дзюба, Азмун.

"Спартак": Максименко - Кутепов (Мельгарехо, 46), Джикия, Жиго - Зобнин, Айртон (Шюррле, 54) - З. Бакаев, Умяров, Крал - Понсе, Ларссон.

Предупреждения: Оздоев, 15, 49 Шатов, 28, Бакаев, 29, Кутепов, 34, Умяров, 44

Удаление: Оздоев, 49

57' Мельгарехо пользуется тем, что теперь у фланговых игроков "Спартака" нет прямого оппонента - и выводит 1 на 1 Ларссона, который не смог переиграть Кержакова. А следом Крал накрыл Барриоса прессингом, навесил, но другой нападающий Понсе угодил в штангу!

55' На удаление Оздоева реагируют оба тренера: Тедеско решает играть ещё смелее и выпускает Шюррле, Семак же меняет Шатова на более сдерживающего Ерохина, но оставляет обоих нападающих.

50' Сергей Семак хватается за голову: не успел "Спартак" явить преимущества новой схемы, как получил численное преимущество! Оздоев выставил локоть в верховой борьбе и получил жёлтую, хоть и не попал в голову Ларссону. Мешков оценил эпизод на вторую жёлтую, ВАР в таких случаях не вмешивается.

"Зенит" в меньшинстве ведёт у "Спартака". Онлайн главной битвы нашего футбола

46' Второй тайм стартовал: уже с Мельгарехо и без Кутепова. Тедеско в перерыве будто послушал студию с Андреем Тихоновым, который объяснял, что "Спартак" теряет игрока в атаке из-за схемы с тремя центральными защитниками.

Перерыв Александр Кержаков отметил, что трудно контратаковать, когда команда встречает соперника так низко, как сегодня "Спартак". Роман Зобнин в перерыве подтверждает эту мысль и резюмирует тайм ключевой фразой: "Надо не бояться играть в футбол".

Перерыв Георгий Черданцев вышел в твиттер и... не приговорил ни одну из команд! Значит, второй тайм обещает быть интригующим.

Перерыв Фух - первый тайм без судейских скандалов. Левников подтвердил правильность решений и по двум другим эпизодам, где вмешивался ВАР, а повторы не дают повода с ним поспорить.

Перерыв Эксперт Николай Левников говорит, что ни один из повторов не дал видеоассистентам усомниться в правильности решения арбитра. И это действительно так: повторы были так себе и оставляют возможность трактовать эпизод в зависимости от болельщицких пристрастий и их степени.

Перерыв Но в штрафную "Зенит" соперников пока не пускает, питерцы в концовке тайма контролировали мяч на чужой половине. Перерыв - самое ещё раз рассмотреть гол Дзюбы.



42' И вот Бакаев наносит хороший удар с радиуса штрафной - Кержаков надёжен.

40' "Зениту" удаётся держать соперника на расстоянии - после гола у "Спартака" не было ни шанса сравнять счёт.

34' Например, сейчас Дзюба фирменной постановкой корпуса с разворотом заработал жёлтую карточку для Кутепова - предупреждений Мешков не жалеет от слова "совсем". Грузим на удаление?

32' Нетленная акция "Стопмат" снова в действии спустя несколько лет: для защиты Дзюбы на "Газпром-Арене" включили глушилки. Но защищать скорее надо от Дзюбы, а не его самого - Артём ожидаемо доставляет красно-белым много проблем.

30' Мешков снова вопрошает к Вилкову: после борьбы с Зобниным Дриусси требовал пенальти за игру рукой, но ВАР вновь не вмешивается и поддерживает решение главного арбитра.

27' "Дзюба приложил пальцы к губам и показал Тедеско, чтобы тот замолчал. Тедеско пошёл жаловаться резервному, Дзюба в этот момент чуть не организовал второй гол", - рапортует с места событий журналист Дмитрий Егоров. Сражения за Дзюбой, но война продолжается, фан-сектор "Спартака" после гола заряжает про Артёма.

24' "Матч Премьер" традиционно вносит ясность: показали два повтора, где Кутепов уже валится на газон.

21' В трансляции появились Алексей Миллер и Александр Беглов, а это значит "Зенит" забил! Дзюба продавил Кутепова, Максименко отбил удар, но от лежавшего Ильи мяч залетел в ворота. Вилков с видеоповторами спартаковцев не спас.

19' Гости тоже обозначили свою состоятельность: сделали опасный прострел во вратарскую, Бакаев размял Кержакова.

15' "Спартаку" тяжеловато даётся выход из-под хозяйского прессинга, но когда Зобнину удалось бросить в прорыв по опустевшему центру Бакаева, Оздоев сорвал быстрый выпад только ценой жёлтой карточки.

11' Первая 10-минутка явно за "Зенитом", но не сказать, что гол назревает. "Спартак" избежал голевых моментов.

8' "Зенит" на первых минутах дважды попал в створ, а на 8-й Мешков даже взял паузу на просмотр видеоповтора. Но совсем небольшую - ни на какой пенальти блок удара Азмуна от Жиго не тянул.

5' Спартаковцы удивили ещё до начала матча - своим эффектным появлением.

19.00. Команды уже на поле, вместе со стартом игры начнётся и наша классическая текстовая трансляция.

18.55. Тедеско не стал распространяться о замене Шюррле на Понсе, намекнув, что выбор в пользу аргентинца обусловлен тем, как он проявил себя на неделе.

18.48. Внезапно: судейскую рубрику на телевидении сегодня ведёт Николай Левников, а не постоянный эксперт Игорь Федотов, который не вышел в эфир по окончанию матча "Зенит" - ЦСКА. Тогда в перерыве он сказал о том, что Азмун наиграл на красную карточку.


18.44. Последуем примеру Кержа: Семак на флэш-интервью объяснил замену Кузяева на Шатова в старте травмой Далера. Никак не может восстановиться от повреждения, полученного в сборной, Юрий Жирков.

18.42. Устами Александра Кержаков в предматчевой студии глаголет истина: тренер юношеской сборной говорит о том, что все оскорбления Дзюбы нужно было спустить на тормозах, не искать зачинщиков и не делать из них таким образом героев и примеров для подражания. Александру это неинтересно, ему интересен футбол.

18.39. По нашим источникам, сотрудники в штатском в метро призывают болельщиков "Спартака" скрыть опознавательные знаки и спокойно проследовать к сектору без них.

18.34. "Динамо" победило и обошло "Спартак", а у "Зенита" отличный шанс убежать от "Локомотива" на 8 баллов!

18.23. Очень печально то, что очки, голы, секунды и изменения в составах считать сейчас мало кому интересно - все обсуждают количество задержанных (то ли 81, то ли более 200) и номера отделений (8, 14, 24, 27, 29, 51), где держат болельщиков "Спартака". Дзюба был прав: получилась война. Никакого праздника футбола.

18.15. "Локомотив" в матче с "Динамо" добавляет перчинки, проигрывая в счёте. Если так всё и останется, то отрыв "Зенита" от главного и, по мнению многих, единственного конкурента в борьбе за чемпионство, может сегодня возрасти до 8-очковой пропасти.

18.12. Тедеско тоже не пустился в тяжкие эксперименты и сделал всего одно изменение: по сравнению с выездом в Екатеринбург Понсе появился вместо Шюррле.

18.09. Семак в этом сезоне любит удивлять расстановками или необычными позициями футболистов, но в этот раз всё, кажется, предсказуемо: 4-4-2 как с "Лионом", только справа Шатов, а не Кузяев.

18.02. Сергей Семак и Доменико Тедеско определили на матч следующие составы:


17.55. Болельщики "Спартака" стали главными целями петербургских правоохранителей, а уже через час на "Газпром-Арене" начнётся то, ради чего красно-белые рискнули свободой и приехали в город на Неве. Сможет ли Тедеско прервать 7-летнюю безвыигрышную серию "Спартака" в Петербурге или разделит незавидную участь предшественников - узнаем совсем скоро!

Разнос гостей или 0:0? У петербургских матчей «Зенита» и «Спартака» строго два сценария


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Теги: Зенит Спартак Тедеско Дзюба
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