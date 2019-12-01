"Зенит" в меньшинстве ведёт у "Спартака". Онлайн главной битвы нашего футбола

Столько разговоров, ажиотаж, истерия в соцсетях, инструкция вяжи всех как бы чего не вышло в правоохранительных органах. А главное-то футбол. Забыли ради чего собрались. К сожалению, забыли за всей этой завесой всего чего угодно, кроме футбола. А футбола-то и нет(