Силкин: если бы не Антон Коченков - "Локомотив" проиграл бы с крупным счётом

- О матче:
Игра получилась хорошей. "Динамо" сыграло здорово, особенно во втором тайме, и я считаю, что команда должна была ещё забивать и побеждать крупнее. "Бело-голубые" выглядели сегодня столь солидно, во-первых, благодаря своей серии из пяти матчей без поражений, что придало футболистам большой заряд уверенности, во-вторых, после второго забитого гола "Динамо" убедилось в том, что против такого "Локомотива" можно играть. Хозяева поля сегодня не отличались активным движением, и в комбинационной игре "Динамо" превзошло соперника. Конечно, очевидно, что "Локомотив" уставший, лёгкости нет у команды, но это их проблемы, как говорится. Необходимо поздравить "Динамо" с победой и, что самое главное, с интересной игрой.
- О выступлении вратарей в минувшей встрече:
Если бы не Антон Коченков - "Локомотив" проиграл бы с крупным счётом. Вратарь "железнодорожников" до финального свистка держал команду в игре, ведь если бы не Коченков, совершивший несколько отличных сэйвов, "Динамо" бы забило третий и матч тут же закончился. А что касается Шунина... ну, сегодня была некая неуверенность в его действиях, однако не каждый футболист проводит каждый матч на одном хорошем уровне. Ошибки Антона не обернулись голами, так что всё нормально.
- О Максимилиане Филиппе, на счету которого 6 голов в РПЛ:
Немец забил очень хороший первый гол, он воспользовался великолепной передачей Сергея Паршивлюка и здорово положил мяч в дальний угол. Во втором тайме Филипп реализовал пенальти, и в целом этот мяч стал четвёртым для него за 2 прошедших матча, а с такой реализацией и играть хочется больше, и просто сам процесс становится в радость. Очевидно, что Филипп получает удовольствие от игры.
- О вероятной борьбе "Динамо" за места еврокубках:
Команда идёт от игры к игре, и тот факт, что команда не проигрывает 6 матчей подряд - это вливает уверенность и в футболистов, и в тренерский штаб. И если так будет продолжаться, конечно, шанс выступить в еврокубках появится на горизонте.
- О матче 19-го тура "Зенит" - "Динамо":
Столичная команда 6 туров назад замыкала турнирную таблицу чемпионата, но за последнее время "Динамо" совершило заметный скачок. "Зениту" в этом матче будет непросто.
Силкин: если бы не Антон Коченков - "Локомотив" проиграл бы с крупным счётом
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 18-го тура Премьер-Лиги против "Локомотива" (2:1).
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»