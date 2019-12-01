Кирьяков: у "Динамо" будут шансы в матче с "Зенитом"

- О матче:
Игру можно разделить на 2 тайма: в первом преимущество было у хозяев, у "Динамо" кроме гола в атаке ничего и не получилось. Но было видно, что "Локомотиву" не хватало свежести, тренерский штаб и футболисты старались это как-то компенсировать, но в завершающей фазе атак "железнодорожникам" не хватало взрывной активности, неординарных ходов. Усталость всё-таки сказывалась, причём и физическая, и психологическая, учитывая итоги выступления в Лиге чемпионов.
Именно поэтому я подумал, что во втором тайме у команды Юрия Сёмина будут проблемы, в итоге так оно и случилось. "Динамо" использовало свободные зоны, забило гол и создало очень много моментов. Почувствовав уверенность гости довели дело до логического конца и заслуженно победили.
- О Максимилиане Филиппе, на счету которого 6 голов в РПЛ:
Человек пережил непростой период, когда все его критиковали, появились слухи о желании игрока покинуть Россию, но сейчас он немного ожил, забивает, да и его исполнительское мастерство видно, даже сегодня он здорово исполнил в эпизоде с первым голом. Филипп результативен и полезен команде. Вообще что немцу, что всему "Динамо" в целом не на руку предстоящий зимний перерыв, ведь все на ходу, серия из шести матчей без поражений. Вот "Локомотиву" этот перерыв на руку, необходимо перезарядить батарей, но "Динамо" было бы лучше обойтись без перерыва.
- О вероятной борьбе "Динамо" за места еврокубках:
Учитывая нестабильность и определённые проблемы у ЦСКА и "Ростова", вероятно, подвинуть одну команду из еврокубковой зоны можно будет. Но и "Спартак" находится неподалёку, а в случае сегодняшней победы над "Зенитом" и "красно-белые" могут включиться в эту погоню. Исходя из этого, думаю, уже с первого тура весенней стадии чемпионата нас ждёт интересная борьба.
- О матче 19-го тура "Зенит" - "Динамо":
Учитывая удачную серию столичной команды и набранный ход - шансы у "Динамо" будут. "Зениту" куда важнее сегодня обыграть "Спартак", ведь и ближайший преследователь в лице "Локомотива" споткнулся в этом туре, благодаря чему есть шанс уйти на зимний перерыв с ещё более солидным отрывом. Но "Динамо" в любом случае постарается испортить питерцам новогоднее настроение, это однозначно будет интересный матч.
Кирьяков: у "Динамо" будут шансы в матче с "Зенитом"
Бывший нападающий "Динамо" Сергей Кирьяков в интервью Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 18-го тура Премьер-Лиги против "Локомотива" (2:1).
Фото: nsn.fm
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»