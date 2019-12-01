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Шунин: пенальти, может, был, а может - нет (видео)

Вратарь "Динамо" Антон Шунин прокомментировал победу над "Локомотивом" (2:1), передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.



- Игра была тяжелая против сильного соперника. До матча мы понимали, что у них непростой график. У нас было достаточно моментов, чтобы выиграть с более крупным счетом. Самое главное - это три очка, а не крупный счет.

- Как вам судейство сегодня?

- Я не хочу говорить о судействе. Надо отдельно разбирать моменты. На футбольном поле может оказаться так, а после повтора совсем иначе. Был ли пенальти в наши ворота? Может быть был, а может и не было. Не знаю.

- Кому будете симпатизировать в матче "Зенит"- "Спартак"?

- У меня нет никаких симпатий. Моя симпатия только к "Динамо".


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Теги: Шунин Динамо Локомотив
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