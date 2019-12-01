На стадионе "Газпром Арена" включили колонки, чтобы заглушить оскорбления в адрес нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы со стороны болельщиков московского "Спартака".
Фанаты начали выкрикивать оскорбительные слова в адрес Дзюбы после того, как сине-бело-голубые открыли счёт в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги.
Ранее фанаты московского клуба оскорбляли форварда во время матча 17-го тура РПЛ с "Уралом" (0:0). Также футболист подвергался оскорблениям во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Сан-Марино — Россия (0:5).
Матч "Зенит" - "Спартак" проходит на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Встреча началась в 19:00 мск.
"Чемпионат.сом"
Заряды фанатов "Спартака" про Дзюбу заглушают колонками
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