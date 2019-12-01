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Семак: практически ничего не дали создать "Спартаку"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал победу над "Спартаком" (1:0).

- Весь второй тайм играли вменьшинстве. Было сложнее. Хотя тоже были моменты, у Ерохина был момент, у Дзюбы был прекрасный момент. Могли забить второй мяч. Не могли во втором тайме действовать с позиции силы. Практически ничего не дали создать "Спартаку".

Удаление? Очень обидное. А было или нет - уже не мне решать. Оздоев не играл опасно. Таких эпизодов десятки в каждом матче. Куда он руки будет убирать? К нему у меня нет никаких претензий.

Ребята спартаковские молодцы, старались играть, изменить ход матча, но мы даже в меньшинстве с этим справлялись. У них не было таких моментов, как у того же Ерохина. Удар в штангу был самый опасный момент у "Спартака", - сказал Семак.


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Теги: Семак Зенит Спартак
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