Червиченко: в матче "Зенит" - "Спартак" было абсолютно нормальное судейство

- О матче:
Хорошая игра, как и ожидалось. Сколько бы очков и мест не разделяло эти команды, матчи между ними - это принципиальные сражения, и сегодня мы это вновь увидели. Тот факт, что "Спартак" за весь второй тайм не смог забить "Зениту", который играл в меньшинстве... в какой-то момент казалось, что гостям удастся сравнять счёт. Было попадание в штангу, да и в целом питерцев минут на 15 к воротам прижали. Наверное, могли и дожать, но "красно-белым" всё-таки не хватает высококлассных исполнителей. Эмоциональный и хороший Бакаев сегодня смотрелся блекло. То ли просто сыграл посредственно, то ли его просто выключили футболисты "Зенита". В атаке гости ничего особенного не показали. И получается, что все летние покупки "Спартака" - это деньги на ветер. Самым лучшим трансфером оказался вернувшийся из аренды Бакаев.
"Зенит" победил не только на классе, но и на раздраконенном Дзюбе. Хоть он и не праздновал гол, было видно как он заведён и настроен, учитывая происходящее вокруг него в последнее время. Думаю, если бы к матчу добавили 30 минут - он бы и их отбегал как весь матч, стараясь забить "Спартаку". Болельщики московской команды, драконившие Дзюбу, в итоге оказали своей команде медвежью услугу. Они донастроили до невменяемости Артёма, он был заряжен на победу всем телом и сердцем.
А что касается противостояния Кутепова и Дзюбы... мне нравится стиль игры Ильи. Он потенциально хороший футболист, но ему нужен тренер, который много бы с ним работал персонально. Кутепова нужно ещё доводить в вопросах тактики и других вещей. Потенциал есть, но порой он совершает глупые и непонятные ошибки.
- О конфликте Ананидзе и Мельгарехо в ходе игры:
Это говорит о том, что не всё в коллективе хорошо. Понятно, что это мужской коллектив, в котором всегда бывают стычки, но когда это происходит на глазах всей страны... значит, там совсем всё не в порядке.
- О судействе:
В этой встрече, как и в матче "Локомотив" - "Динамо", было абсолютно нормальное судейство, что говорит о том, что арбитры умеют нормально работать. И когда есть нормальное судейство - есть и нормальная, красивая игра. А что важнее - нет привкуса какой-то нечистоплотности.
Червиченко: в матче "Зенит" - "Спартак" было абсолютно нормальное судейство
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Зенита" (0:1) в 18-м туре Премьер-Лиги.
Фото: "Советский спорт"
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