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Лепехин: "Зенит" уверенно идет к чемпионству

Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру питерцев в матче 18-го тура Премьер-Лиги против "Спартака" (1:0).
Фото: ФК "Зенит"
- О матче:

Игра держала в напряжении до финального свистка. Но нужно отметить, что напряжение в большей степени сложилось из-за удаления Оздоева, потому что в первом тайме была полная уверенность в победе питерцев, которая исчезла во втором, но только из-за красной карточки. А то, что "Спартак" не дожал соперника в большинстве - это следствие сразу нескольких факторов. Главный из которых, на мой взгляд, проявился в конфликте Ананидзе и Мельгарехо под занавес встречи. Это самое очевидное объяснение того, почему "Спартак" не смог дожать соперника.

- О судействе:

Сложно оценивать работу арбитров, как и внедряемый постепенно в российский чемпионат ВАР. Даже после повторов не всегда можно определить, был ли фол, была ли рука и т.д. Мне трудно оценивать судей, но раз они несколько раз прибегали к просмотру повторов, думаю, допущено минимум ошибок.

- О лидерстве "Зенита" в чемпионате России:

Думаю, команда уверенно идёт к чемпионству, и у меня нет по этому вопроса каких-то больших эмоций, поскольку я к этому был готов и последние лет 10 в каждом сезоне вижу питерцев фаворитами Премьер-Лиги. Не всегда у команды есть большой отрыв перед стартом второй части, но в целом имеющееся преимущество не случайность. Раз "Зенит" так оторвался, значит, "Зенит" сильнее всех. Хотя наверняка кто-то скажет, что это все остальные просто слабее (улыбается).

- Об игре Артёма Дзюбы:

Очень понравилась игра в его исполнении, впрочем, как и во многих матчах. Видно, что несмотря на конфликтные ситуации с болельщиками, Артём находится в хорошем психологическом состоянии. Вся эта история в целом неприятна. Я не знаю всей подноготной, но я на стороне Артёма, который выступает за нашу страну, является капитаном сборной, но подвергается таким оскорблениям. Я не берусь судить кто прав - Дзюба или болельщики, ведь всего могу не знать, но такому прессу капитан сборной подвергаться не должен.

- О перспективах "Спартака":

Хотелось бы, чтобы Тедеско сбалансировал состав во время зимнего перерыва. Видно, что он не до конца знаком с возможностями своих игроков, и зимой наверняка сделает правильные выводы и, вероятно, внесёт изменения в состав покупкой новых футболистов. Без этого, думаю, "Спартаку" и во второй части сезона придётся тяжело.


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Теги: Лепехин Зенит Спартак
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