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Тедеско: "Зенит" заслуживает попадания в число 16 лучших команд Европы

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал поражение от "Зенита" (0:1).
Фото: "Евро-футбол"
"Думаю, в первом тайме мы не сыграли хорошо. Нам не хватало смелости. Присутствовала нервозность. Владели мячом, хотели сыграть накоротке, но чувствовалась эта нервозность. Пропустили гол.

Во втором тайме мы играли лучше. Конечно, повлияло и то, что соперник потерял удалённого игрока. Но мы контролировали игру и сразу после перерыва. Мы доминировали, но не создали много моментов. Не хватало передач, ребята почему-то старались навешивать, хотя знали, что у "Зенита" много высоких игроков. Думаю, мы заслужили поражение.

"Зенит" играл лучше и заслужил победу сегодня. В первом тайме хозяева владели инициативой и мячом. У нас же не очень хорошо получалось прессинговать. Много теряли мяч. Во втором тайме мы могли сравнять счёт, но не получилось. Сегодня мы увидели, почему "Зенит" претендует на попадание в 16 лучших команд Европы. Считаю, "Зенит" заслуживает этого", - цитирует Тедеско "Чемпионат".


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Теги: Тедеско Спартак Зенит
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