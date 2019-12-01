Известный российский актер, музыкант и болельщик "Зенита" Михаил Боярский подвел итоги матча 18-го тура чемпионата России, в котором сине-бело-голубые со счетом 1:0 обыграли "Спартак".
"Игра была вязкой. Многие ожидали большего. Но она сложилась так, как сложилась. Самое главное — три очка у "Зенита" в копилке. Неважно, как побеждать в принципиальной битве. Но футбол был не на высшем уровне сегодня. Он был эмоциональным, напряженным, да. Но многие ждали не только этого. Ту же игру с "Лионом" было смотреть интересней.
Дзюба сегодня молодец. Он ответил всем своим ненавистникам. Это сделал не только он, но и все, кто этого хотел. В частности — я. Мишка Кержаков сегодня тоже был хорош.
У "Зенита" сейчас есть все шансы на чемпионство. 42 очка — серьезный задел. Догнать их будет невозможно. Единственное, у "Зенита" есть привычка распускаться к концу чемпионата. Надеюсь, Семак не позволит им это сделать, и "Зенит" снова будет чемпионом. Лучше команды, чем "Зенит", в России я сейчас не вижу", - цитирует Боярского Sport24.ru.
Боярский: многие ожидали большего от матча "Зенит" - "Спартак"
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