Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев объяснил использование на матче со "Спартаком" (1:0) глушилок, которые перекрывали оскорбительные кричалки фанатов красно-белых в адрес Артема Дзюбы.
"Глушилки сработали тогда, когда лексика стала выходить за рамки приличия. Хочу отметить, что болельщики обеих команд на протяжении большей части матча болели по-футбольному. Это давало заряд игрокам.
Мне кажется, мат надо исключать, тем более в таком месте массового скопления людей, как стадион", - цитирует Медведева "РИА Новости".
Медведев: глушилки сработали, когда лексика стала выходить за рамки приличия
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