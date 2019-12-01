Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин подвел итоги матча 18-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:0).
"В раздевалке уже можно поставить барабан, чтобы веселее было. Крутая атмосфера, все рады, поздравляю с победой наших болельщиков. Этот матч был очень важным с турнирной точки зрения и с психологической, важная победа.
Удаление Оздоева — непростой момент, тем более такой накал матча, но выстояли и могли забить еще. Главное, что довели встречу до победы.
Есть специфика выходов на замену, это не так просто, непростой момент, но главное было помочь команде и добиться результата", - цитирует Ерохина ФК "Зенит".
Ерохин: в раздевалке уже можно поставить барабан, чтобы веселее было
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