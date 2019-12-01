Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал реплику нападающего команды Артема Дзюбы после матча 18-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:0).
После игры Дзюба заявил: "Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают". Ранее Дзюбу на нескольких матчах, в том числе и сборной России, оскорбляли некоторые фанаты.
"Слова Дзюбы после матча про лаяние и хрюкание? Нуу.. есть ряд образов приписываемых к тем или иным российским командам. Ну, я думаю, что после победы "Зенита" над "Спартаком" — эти слова от Дзюбы звучат справедливо", - цитирует Медведева Sport24.ru.
Медведев: слова Дзюбы про лаяние и хрюкание после победы над "Спартаком" звучат справедливо
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