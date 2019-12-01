Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подвел итоги матча 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:0).
"Очень напряженная игра. В первом тайме очевидно было, что "Зенит" доминировал и контролировал ход матча. Во втором тайме незаслуженно, на мой взгляд, был удален Оздоев. Там была борьба, Оздоев не бил, ни локтем ни рукой, да, в борьбе рука попала по голове игроку "Спартака", но там не было акцентированного и умышленного удара, однако судьи приняли такое решение.
Играть вдесятером против любой команды тяжело, а уж против "Спартака" это особенно тяжело, когда у них быстрые и атакующие игроки в атаке. Но "Зенит" не только выдержал, но и создал два 100% голевых момента, но Ерохин и Дзюба не сумели их реализовать. "Зенит" сегодня самоотверженно боролся и не дал Спартаку ничего создать, у красно-белых сегодня по существу было всего пару моментов на гол, когда мяч попал в штангу после удара Понсе и когда спас Кержаков.
Слова Тедеско про судейство, что если так будет продолжаться, то нет смысла играть в футбол? Я не знаю, что имел в виду Тедеско. Видимо, он обращал внимание на апелляцию своих игроков к судьям, которые разводили руки и призывали, чтобы штрафные назначались в сторону "Зенита" или искали несуществующие пенальти в ворота "Зенита". Так что тут скорее "Зениту" надо было сетовать на несправедливое удаление, но я считаю, что судейская бригада работала четко, не поддавалась на симуляции игроков обеих команда, судья давал бороться", - цитирует Медведева Sport24.ru.
Медведев: Тедеско жаловался на судейство? Это "Зениту" надо бы сетовать на несправедливое удаление
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