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Бубнов: интрига чемпионской гонки в РПЛ умерла

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал поражение красно-белых от "Зенита" в матче 18-го тура РПЛ. Встреча, прошедшая 1 декабря в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Сергея Семака.
Фото: Sportbox
"В первом тайме игра была почти равная, но "Зенит" реализовал свой шанс — Дзюба продавил. Во втором после удаления Оздоева "Спартак" завладел большим игровым преимуществом, которое не смог воплотить в голы. Семак сделал правильные замены, тем не менее периодически "Зениту" приходилось играть дома на отбой. Чувствуется, что игра "Спартака" постепенно улучшается. Результаты команды возрастут, если "Спартак" продолжит в том же духе.

"Зенит" — уверенный лидер чемпионата не только в таблице, но и по комплексу факторов. Сегодня это самая сбалансированная команда, которая играет на несколько фронтов, обладает качественным глубоким составом, действует грамотно тактически. В этом смысле у "Зенита" сейчас нет конкурентов.

Думаю, что интрига чемпионской гонки умерла. Скорее, отрыв от преследователей еще вырастет, чем исчезнет, потому что команда Семака уверенно играет против середняков и аутсайдеров, почти не спотыкается в отличие от конкурентов. И "Краснодару", и ЦСКА, и "Локомотиву" еще играть с "Зенитом" весной, но отрыв уже слишком велик. Однажды "Зенит" в такой ситуации обжегся, но свою давнюю ошибку повторить не должен", — цитирует Бубнова Sportbox.

"Зенит" набрал 42 очка и упрочил свое лидерство в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" с 22 очками занимает 8-ю позицию.


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Теги: Спартак Бубнов Зенит
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