Голкипер "Динамо" Антон Шунин поделился впечатлениями от победы над "Локомотивом" (2:1) в матче 18-го тура РПЛ. Два гола из трех в игре были забиты с пенальти. Один из них — в ворота бело-голубых.
"У "Локомотива" достаточно плотный график. Не так давно у них был непростой поединок в Лиге чемпионов. Думаю, что железнодорожники уже немного подустали. Тренерский штаб пошел на ротацию, выпустив на поле тех, кто меньше был задействован в последних играх. Когда забили "Локомотиву", то напряжение ушло, раскрепостились. Думаю, что могли забивать еще и заканчивать встречу с более крупным счетом.
"Динамо" победило "Локомотив" впервые за 6 лет? Я считаю, что сейчас не время об этом думать, надо набирать очки. Еще не так давно "Динамо" было внизу турнирной таблицы, в зоне вылета. Сейчас нам удалось оттуда вырваться, вдохнуть глоток свежего воздуха. Главное, не спугнуть везение и продолжать работать на должном уровне. Впереди нас ждет встреча с "Зенитом" — очень серьезный соперник. Так что надо как можно скорее игру с "Локомотивом" забывать.
Я не могу комментировать эпизод с пенальти, так как не видел момент. Надо сначала посмотреть повтор, а уже потом давать какие-то оценки. Очень жаль, что почти в каждой игре "Динамо" ставят пенальти, надо что-то с этим делать. Что именно? Например, меньше фолить. В остальном практически не дали сопернику создать опасных моментов, хотя "Локомотив" очень хорош в атаке", — приводит слова Шунина News.ru.
"Динамо" набрало 24 очка и вышло на 6-е место в турнирной таблице. "Локомотив" (34) занимает вторую строчку.
Шунин: жаль, что почти в каждой игре "Динамо" ставят пенальти. Надо что-то с этим делать
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