Дзюба в ответ на оскорбления со стороны некоторых фанатов "Спартака" после игры заявил: "Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают. Это я только о сектантах и фашистах".
"Очень печальное поражение. Я, как и многие болельщики "Спартака", рассчитывал на другой результат.
Слова Дзюбы о фашистах? Кто обзывается, тот сам так называется!" — сказал Ефремов в беседе с Sport24.
Ефремов: слова Дзюбы о фашистах? Кто обзывается, тот сам так называется!
Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов прокомментировал слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы после матча 18-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:0).
Фото: lenta.ru
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»