» » Потерявший два литра крови игрок "Рубина" рассказал о своей травме

Потерявший два литра крови игрок "Рубина" рассказал о своей травме

Защитник "Рубина" Вячеслав Фомин, побывавший в коме после травмы живота и потерявший два литра крови, вспомнил об обстоятельствах получения своего повреждения.

Футболист попал в больницу после матча 13-го тура первенства России среди молодежных команд со "Спартаком" (0:1), несколько дней его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

"Я сразу понял, что это был не простой стык. Ко мне подбежал врач, но я ничего не помню, что он тогда мне говорил. После замены приложил лед и боль сошла. Думал, отлежусь пару дней, и все пройдет. Я даже не ушел в раздевалку, остался досматривать футбол на скамейке. В автобусе по дороге в аэропорт я снова почувствовал дискомфорт. Мне стало неудобно сидеть. Начал бледнеть, стало плохо.

Мы быстро дождались скорую, но тогда мне стало совсем плохо, глаза закрывались, я не особо понимал, что со мной и где нахожусь. Я отключился, а в себя пришел, когда уже везли на каталке в операционную. Я сам не очень хотел знать, что конкретно случилось. Из меня текла кровь, и во время операции ее остановили. У меня была повреждена почка, появилась большая гематома, из которой потом тоже шла кровь.

Мама много плакала, даже когда я уже стал приходить в норму. В такие моменты нет нужных слов. По крайней мере, я ей ничего не говорил. Просто мы с родителями были рядом. Это мне очень помогло перенести все время в больнице. Кроме врача и родителей, ко мне заезжал директор нашей академии Марсель Маратович Малюков. Тоже было приятно. Из первой команды меня поддержали Виталий Денисов, Зурико и Камиль Закиров. А еще сообщение пришло от Леонида Слуцкого. Он мне написал в комментариях на моей странице в Instagram. Тот игрок "Спартака" на связь не выходил. Но я не обиде ни на кого, так получилось. Я уверен, если спросить у него, хотел ли они мне или кому-то другому нанести такую травму, он точно скажет: "Нет". Я его не виню", — сказал Фомин в интервью "Бизнес Online".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Рубин Фомин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Лебедев: наказывать арестом за фразу "Дзюба кривоногий" - полный бред
Колосков: выступаю за то, чтобы комитет по этике рассмотрел слова Дзюбы о фашистах 1
Быстров: про меня фанаты "Зенита" каждую игру поют, но никто не ставит глушилок
Тихонов: "Динамо" не должно идти внизу таблицы, это огромнейший бренд 1
Бистрович: удаление Бийола в матче с "Зенитом" было очень спорным 1
Быстров: после удаления Оздоева "Спартак" смог хотя бы в центр перейти. 11 на 11 — это катастрофа 2
Директор "Краснодара": востребованы ли наши воспитанники на российском и европейском рынке? Да, востребованы
"Милан" выпустил специальную форму к 120-летию клуба
Полузащитник "Зенита-2" вошел в число самых талантливых молодых игроков по версии Transfermarkt 1
Игнатьев: у "Спартака" больше эмоционального запала, нежели разумных и четко очерченных действий
Ван Дейк — о вручении "Золотого мяча": победитель будет, но проигравших нет
"Вперед, "Зенит". Вперед, Санкт-Петербург". Дриусси по-русски — о победе над "Спартаком" 2
Потерявший два литра крови игрок "Рубина" рассказал о своей травме
Бельгия отказалась сыграть с Францией перед Евро-2020 из-за возможного поражения
Ефремов: слова Дзюбы о фашистах? Кто обзывается, тот сам так называется! 17
Быстров — об арестах фанатов: кому не нравится, есть Европа, там все можно, только Панина заберите 15
Роджерс прокомментировал слухи о возможном назначении в "Арсенал"
Баринов, Гильерме и Ан. Миранчук готовы сыграть с тульским "Арсеналом"
"Луч" могут признать банкротом. Игроки и персонал команды три месяца не получают зарплату 1
Шунин посетит церемонию вручения "Золотого мяча" и назвал фаворитов в борьбе за приз имени Яшина
«Зенит» выиграл по делу, судейство было в порядке, но задержания фанатов – стыд 5
Генеральный директор "Локомотива" вручил женской команде серебряные медали
Коутиньо хотел бы остаться в "Баварии"
Бистрович: с тульским "Арсеналом" будет тяжелая и упорная игра
"Очень ценю твои слова, капитан". Дзюба поблагодарил Ивановича после победы над "Спартаком" 5
Задержание болельщиков в Санкт-Петербурге: реакция УЕФА 8
Тедеско набрал 8 очков в первых 6 матчах со "Спартаком". Это меньше, чем у Карреры и Кононова 19
Румменигге: Флик может остаться в "Баварии" до конца сезона
Англия и Ирландия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030 1
Комличенко: о своем возможном трансфере пока не думаю
Все новости