Защитник "Рубина" Вячеслав Фомин, побывавший в коме после травмы живота и потерявший два литра крови, вспомнил об обстоятельствах получения своего повреждения.
Футболист попал в больницу после матча 13-го тура первенства России среди молодежных команд со "Спартаком" (0:1), несколько дней его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
"Я сразу понял, что это был не простой стык. Ко мне подбежал врач, но я ничего не помню, что он тогда мне говорил. После замены приложил лед и боль сошла. Думал, отлежусь пару дней, и все пройдет. Я даже не ушел в раздевалку, остался досматривать футбол на скамейке. В автобусе по дороге в аэропорт я снова почувствовал дискомфорт. Мне стало неудобно сидеть. Начал бледнеть, стало плохо.
Мы быстро дождались скорую, но тогда мне стало совсем плохо, глаза закрывались, я не особо понимал, что со мной и где нахожусь. Я отключился, а в себя пришел, когда уже везли на каталке в операционную. Я сам не очень хотел знать, что конкретно случилось. Из меня текла кровь, и во время операции ее остановили. У меня была повреждена почка, появилась большая гематома, из которой потом тоже шла кровь.
Мама много плакала, даже когда я уже стал приходить в норму. В такие моменты нет нужных слов. По крайней мере, я ей ничего не говорил. Просто мы с родителями были рядом. Это мне очень помогло перенести все время в больнице. Кроме врача и родителей, ко мне заезжал директор нашей академии Марсель Маратович Малюков. Тоже было приятно. Из первой команды меня поддержали Виталий Денисов, Зурико и Камиль Закиров. А еще сообщение пришло от Леонида Слуцкого. Он мне написал в комментариях на моей странице в Instagram. Тот игрок "Спартака" на связь не выходил. Но я не обиде ни на кого, так получилось. Я уверен, если спросить у него, хотел ли они мне или кому-то другому нанести такую травму, он точно скажет: "Нет". Я его не виню", — сказал Фомин в интервью "Бизнес Online".
Потерявший два литра крови игрок "Рубина" рассказал о своей травме
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