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Полузащитник "Зенита-2" вошел в число самых талантливых молодых игроков по версии Transfermarkt

Редакция издания включила полузащитника в свой ежегодный календарь талантов, состоящий из 24 перспективных молодых игроков 24 разных стран мира.

Даниил Шамкин начинал футбольную карьеру в пять лет в "Автово" — филиале "Газпром"-Академии клуба. Уже в 15 лет дебютировал за дубль "Зенита" в молодёжном первенстве РПЛ.

Полузащитник "Зенита"-2 является самым молодым дебютантом команды в официальных матчах. Еще одно значимое достижение — в прошлом сезоне Шамкин стал самым юным автором гола в истории ФНЛ.

В текущем сезоне Шамкин вышел на поле 13 раз, трижды забил и сделал одну голевую передачу, информирует официальный сайт клуба.


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Теги: Зенит
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