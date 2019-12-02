Редакция издания включила полузащитника в свой ежегодный календарь талантов, состоящий из 24 перспективных молодых игроков 24 разных стран мира.
Даниил Шамкин начинал футбольную карьеру в пять лет в "Автово" — филиале "Газпром"-Академии клуба. Уже в 15 лет дебютировал за дубль "Зенита" в молодёжном первенстве РПЛ.
Полузащитник "Зенита"-2 является самым молодым дебютантом команды в официальных матчах. Еще одно значимое достижение — в прошлом сезоне Шамкин стал самым юным автором гола в истории ФНЛ.
В текущем сезоне Шамкин вышел на поле 13 раз, трижды забил и сделал одну голевую передачу, информирует официальный сайт клуба.
Полузащитник "Зенита-2" вошел в число самых талантливых молодых игроков по версии Transfermarkt
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»