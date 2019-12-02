Директор "Краснодара": востребованы ли наши воспитанники на российском и европейском рынке? Да, востребованы

Юга.ру

– С каждым партнером у нас есть определенные рамки сотрудничества. Надеюсь, что финансовый аспект здесь тоже не является самым последним. Мы стараемся в этом направлении работать максимально открыто и понятно. Соответственно, с компанией, которая является мировым лидером на рынке, для нас это сотрудничество является почетным.– Давайте скажем так: в каждом сотрудничестве есть какие-то коммерческие вопросы, которые не выносят на большую публику. Поверьте, обе стороны довольны, все нормально.– Это немного не относится к теме нашей сегодняшней пресс-конференции. Мне немного неудобно перед партнерами. Могу сказать, что у нас с финансовым "фэйр-плей" все нормально. Мы работаем над этим. Естественно, что после наложения санкций, я уже об этом говорил, мы сегодня соответствуем всем параметрам, которые UEFA предъявляет для клубов, которые принимают участие в еврокубках.– Вы правильно задали вопрос: на данный момент мы только прорабатываем мероприятия, которые могут быть. Это могут общественные и спортивные акции, презентация новых футболистов, новых материалов, которые выпускает компания. В дальнейшем наши маркетинговые отделы будут общаться. Акции могут проходить на стадионе, в торговых точках – масса мест, где это возможно.– На сегодняшний день логотипы размещены только на майках игроков основной команды. Как будет дальше, мы посмотрим с партнерами, будем думать. Если это будет целесообразно, этот вопрос, конечно, рассмотрим.– Вопрос такой: "продажа"... Но мы не продаем. Давайте скажем так: когда придет время трансфера какого-либо воспитанника команды, вы все об этом обязательно узнаете. Пока так. Если вы имеете в виду, востребованы ли наши воспитанники на рынке футбольном в России или Европе, то да – востребованы. Будут ли совершаться трансферы – это уже другой вопрос.: www.rusfootball.info