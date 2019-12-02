Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров поделился впечатлениями от домашней победы петербуржцев над москвичами в матче 18-го тура РПЛ со счетом 1:0. Почти весь второй тайм сине-бело-голубые провели в меньшинстве после удаления Магомеда Оздоева на 48-й минуте.
"Зенит" сыграл великолепно, а "Спартак" провалил игру полностью. Просто встать сзади и не попытаться переломить ход матча… Оздоев немножко помог красно-белым, уравнял шансы. Дал малейшую возможность перейти хотя бы в центр поля, создавать моменты. А 11 на 11 — это катастрофа. Я бы лучше посмотрел на атакующий "Спартак", который проигрывает 5:0, 3:2, чем смотреть на то, как они играли с петербургской командой, "Зенит" их в одну калитку выносил спокойно.
"Зенит" был уставшим, он недавно играл в Лиге чемпионов. А "Спартак" готовился целую неделю и не смог понять, что для них лучшее. Если у тебя футболисты не умеют обороняться и играть на контратаках, то, наверное, не стоит в это играть. Красно-белые проиграли до матча. Глаза горели, а толку не было. Они же еще между собой собачились. Как может команда побеждать, когда футболисты между собой дерутся на поле? Это две красные карточки. "Спартак" должен был доигрывать матч ввосьмером", — сказал Быстров в беседе с Sport24.
Быстров: после удаления Оздоева "Спартак" смог хотя бы в центр перейти. 11 на 11 — это катастрофа
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