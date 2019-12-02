Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович вспомнил о матче 15-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:1), где красную карточку получил игрок армейцев Яка Бийол.
"Мы ни в чем не уступили в гостях команде высокого уровня, отличились первыми. Здесь спасибо Никсу, он всегда забивает важные голы. А пропустили только после удаления — если бы не оно, я думаю, мы бы победили. Это была очень спорная красная карточка.
"Зенит" — чемпион прошлого сезона, у них опытные футболисты, неудивительно, что им удалось воспользоваться ситуацией. Но мы и в прошлом сезоне показывали, что можем отбирать очки у любого соперника, и в этом делаем то же самое", — цитирует Бистровича пресс-служба ЦСКА.
Бистрович: удаление Бийола в матче с "Зенитом" было очень спорным
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