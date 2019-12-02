Бывший капитан "Спартака" Андрей Тихонов оценил игру команды в последних матчах РПЛ. Беспроигрышная серия бело-голубых после прихода на тренерский мостик Кирилла Новикова составляет уже шесть матчей.
"Когда меняется тренер, во-первых, меняется общая обстановка внутри команды, меняется тренировочный процесс. Возможно, это и футбольное везение помогло: "Ростов" пенальти не забил в конце, гол "Ахмату головой забили на последних минутах. Возможно, это и смена тренировочного процесса дало какой-то толчок. Всегда, когда меняется тренер, бывает какой-то толчок. Может быть, одну-две игры команда всегда выстреливает, довольно-таки неплохо играет.
"Динамо" — сильная команда, команда с историей, с именем. Эта команда не должна идти внизу таблицы. Она должна быть наверху, потому что это огромнейший бренд", — цитирует Тихонова "Матч ТВ".
Тихонов: "Динамо" не должно идти внизу таблицы, это огромнейший бренд
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