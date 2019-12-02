Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, который после победного матча со "Спартаком" (1:0) в рамках 18-го тура чемпионата России назвал болельщиков, которые его оскорбляли, сектантами и фашистами.
"Слова Дзюбы про фашистов — явный перебор. Как бы человека ни оскорбляли, пусть даже несправедливо, такими словами разбрасываться нельзя. Особенно в нашей стране. Думаю, что его слова многие осудили. Не знаю, будет ли рассматривать этот инцидент комитет РФС по этике. Лично я выступаю за то, чтобы комитет разобрался с этим. Каким бы ты ни был великим в кавычках, такое нельзя говорить.
Что касается самого матча, то Тедеско сам проиграл его. Эти две замены в концовке, это просто катастрофа. До этого команда имела несколько хороших голевых моментов, игра шла. И вдруг тренер выпускает этих двоих, совершенно не готовых. Поэтому неслучайно произошел конфликт между Мельгарехо и Ананидзе. Тренер сам виноват в поражении", — сказал Колосков в беседе с Sport24.
Колосков: выступаю за то, чтобы комитет по этике рассмотрел слова Дзюбы о фашистах
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