Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник вынес постановления о привлечении к административной ответственности группы из 19 футбольных фанатов, собиравшихся посетить матч 18-го тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Зенитом".
Как следует из материалов дела, полпервого ночи 1 декабря группа болельщиков у станции метро "Волковская" "выражалась грубой нецензурной бранью, тем самым выражая явное неуважение к обществу". В полицию с жалобой на поведение фанатов обратился "неизвестный гражданин", сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Фанаты были привлечены по статье "мелкое хулиганство". Суд учел признание вины и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 рублей каждому.
Матч "Зенит" - "Спартак" состоялся в воскресенье вечером на "Газпром Арене" и завершился победой петербургской команды со счетом 1:0. В тот же день сообщалось, что главное управление по противодействию экстремизму МВД, также известное как Центр "Э", вместе с полицией задерживало болельщиков "Спартака" перед матчем.
19 болельщиков "Спартака", задержанных в Петербурге, оштрафовали за мелкое хулиганство
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