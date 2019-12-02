Бывший футболист "Спартака" Сергей Юран прокомментировал итоги матча 18-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" (1:0), а также высказался о поведении главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.
"Первый тайм остался за "Зенитом", команда всецело доминировала, а у "Спартака" ничего не получалось. Второй тайм все уравнял, особенно когда "Зенит" остался в меньшинстве. "Спартак" тогда хотя бы начал в футбол играть.
Надо командой заниматься. Тедеско сколько в чемпионате России? Месяц, наверное, или чуть больше, а он уже о судействе говорит. Нужно свои ошибки в первую очередь искать, потому что он то играл в 5 центральных защитников, то перестроил в 2 центральных. Замены сделал непонятные. Я так и не понял, что эти игроки должны были сделать. Наверное, все-таки надо с себя начинать.
Есть структуры, которые разбирают судейство. По мне, судейство было адекватным, все по делу. И красная карточка была справедлива. Да, в лицо, может, и не попал локтем, но агрессия была. Что еще судье нужно было сделать для Тедеско, чтобы тот не говорил о судействе? Еще одного или двоих питерцев выгнать? Поэтому, я считаю, в первую очередь Тедеско должен думать о том, что получилось, что не получилось… Из этого надо исходить.
Взять первый тайм — такое ощущение, что «Зенит" играл не против "Спартака", а против команды сильно ниже уровнем. Во втором тайме «Зенит», конечно, играл где-то и по счету, да и игрока удалили. "Спартак" только в штангу один раз попал. Нужно смотреть, что у тебя в команде происходит. Не показывать, что там у Мельгарехо с Ананидзе происходит. Чуть не подрались. Тоже судья виноват? Тут главное, что ты сделал для победы, как тактически играл. А судейство — это уже потом", - цитирует Юрана Sport24.ru.
Юран: Тедеско в России месяц, а уже о судействе говорит. Нужно свои ошибки искать
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