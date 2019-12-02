"Краснодар" и "Тамбов" назвали составы команд

Сегодня состоится матч 18-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Тамбовом".": Сафонов, Газинский, Петров, Рамирес, Спайич, Фьолусон, де Вильена, Ари, Сулейманов, Вандерсон, Берг.Запасные: Синицын, Крицюк, Скопинцев, Камболов, Стоцкий, Уткин, Черников, Олссон, Намли, Игнатьев.": Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Карасев, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.Запасные: Сугробов, Кулик, Кленкин, Чуперка, Хосонов, Чернышов, Бенито, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.