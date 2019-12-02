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Берг: "Тамбов" выполняет свою задачу – не вылететь в ФНЛ. Понятно, что это – оборонительный футбол

Нападающий "Краснодара" Маркус Берг прокомментировал безголевую ничью в игре против "Тамбова", которая прошла на домашнем стадионе "быков".

– Можно ли назвать причиной потери очков тяжелую игру с "Базелем" в Лиге Европы? Команда не до конца восстановилась сегодня?
– Я не знаю. Конечно, мы предвидели, что они будут играть большими силами и от обороны. Всегда очень сложно играть против таких команд. Я считаю, что мы сегодня доминировали на поле, может, за исключением 10-15 минут в первом тайме, когда "Тамбов" переходил в атаку и создавал более-менее голевые моменты. Потом мы давили и давили, но очень тяжело при такой вязкой обороне создавать какие-то моменты. Соответственно, сегодня не получилось забить. Вот в этом и причина. Мы играли с командой, которая много обороняется.

– После матча с "Оренбургом" Фьолусон говорил, что соперник не играл толком в футбол. Сегодня можно сказать то же самое про "Тамбов"?
– Команда "Тамбов" выполняет свою задачу – не вылететь в ФНЛ. Поэтому они стараются изо всех сил, играют на своем уровне качества. Понятно, что это – оборонительный футбол. Понятно, что они сделали сегодня все на поле, чтобы побороться за одно очко в гостях. Обращать на чужие команды нет смысла, нужно смотреть на то, как играем мы. Сегодня нам было очень сложно против такой обороны – вот и такой результат.

– У вас был реальный момент с попаданием в штангу. Насколько это было обидным для вас, что не попали в ворота?
– Повторюсь, что в таких играх тяжело создавать стопроцентно голевые моменты. Конечно, я немного раздосадован. Было бы хорошо, если мой удар принес команде победу. Но – это футбол, и иногда ты не забиваешь. Надеюсь, в дальнейшем повезет больше.

– Если сейчас бы снова был такой момент, пробили бы так же? Или по-другому?
– Наверное, так же, как и в прошлый раз. Очень сложно в таких ситуациях: быстро все происходит, 5-6 человек во вратарской, поэтому думаешь просто попасть по мячу.

– Вы были одним из героев гостевой игры против ЦСКА. Насколько этот матч памятен для вас, и что ждете от предстоящей встречи?
– Очень хорошо и важно было для меня забить эти первые мячи за "Краснодар". В субботу будет совсем другая игра, другие эмоции – играем дома. Уверен, что мы будем готовы на все сто процентов, что сможем взять эти три важных очка.

– Возвращаясь к игре с "Тамбовом": зная исход игры, что нужно было бы поменять для того, чтобы выиграть сегодня?
– Как я уже говорил, очень сложно играть против таких команд в подобных матчах. Конечно, было бы гораздо проще, забей мы первый мяч в самом начале игры. Потом соперник был раскрылся, появилось свободное пространство. Но мы не забили ни в первом, ни во втором таймах. Стало забить еще сложней, хотя мы создавали голевые моменты. Тяжело сказать, что нужно было бы сделать по-другому. Наверное, просто забить гол. Как видите, просто забить – это недостаточно, нам не повезло.

– Насколько у "Краснодара" сегодня могут быть претензии к судейству. Могли ли эти ошибки повлиять на игру, если ошибки вообще были?
– Не знаю. Я не люблю говорить о судействе. Конечно, они ошибаются, но я не тот человек, который обсуждает судей. Не буду этого делать.

Источник: www.rusfootball.info


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Теги: Краснодар Берг
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