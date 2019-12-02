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Масалитин: для ЦСКА было бы лучше, если бы зимний перерыв наступил в октябре

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Арсенала" (0:1) в 18-м туре Премьер-Лиги.
Фото: belpressa.ru
- Об игре:

Всё как обычно - ЦСКА провёл 2 разных тайма. В первом тайме безоговорочное доминирование, удары, созданные моменты, всё даётся и победа лишь дело времени. Но во втором тайме полная противоположность. После перерыва пропустили быстрый гол и ЦСКА потерялся. Замены игру "армейцев" не усилили, чего не скажешь о туляках: пришлось вынужденно менять Ткачёва, вышел Лесовой, в итоге забивший победный гол.

- О вероятном офсайде в эпизоде с голом "Арсенала":

Судя по повтору, офсайд был. Но в этом эпизоде в целом защитники ЦСКА ошиблись очень грубо, такой провал в начале второго тайма, когда в обороне остаются лишь 2 человека...

- О Дзагоеве, вернувшемся в стартовый состав ЦСКА впервые с ноябре 2018 года:

В первом тайме он хорошо смотрелся, пока был свежий и было желание. Алан раздавал передачи, развивал атаки, где-то пытался решить моменты, помогал партнёрам... в общем, класс Дзагоева чувствовался. Но видно что сейчас ему тяжело, в этом матче помочь команде у него не получилось.

- О матче 19-го тура "Краснодар" - ЦСКА:

Хозяева поля видятся фаворитом встречи, хотя предсказать результат довольно сложно. Сегодня и "Краснодар" оступился, сыграв дома вничью с "Тамбовом" (0:0), поэтому нельзя сказать, что эта команда находится в идеальном состоянии.

- О предстоящем зимнем перерыве:

Для ЦСКА было бы лучше, если бы зимний перерыв наступил в октябре (смеётся). Очевидно, что команде очень тяжело. ЦСКА страдает от большого количества травм, короткой скамейки, физического состояния футболистов... "красно-синие" провалили осень, и проблемы начались как только команде пришлось играть на 2 фронта, т.е. как только стартовала Лига Европы. После этого ЦСКА стало тяжело играть, и от матча к матчу становится только тяжелее. Поэтому предстоящий перерыв должен помочь.


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Теги: Масалитин ЦСКА Арсенал Тула
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