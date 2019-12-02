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Гончаренко: первый же момент "Арсенала" закончился голом в ворота ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" (0:1).

"Футбол не терпит слов, что хорошо играл, что не везло. Если не забиваешь голы, то сложно победить. До пропущенного гола не подпускали соперника к нашим воротам. Первый момент же закончился мячом в наши ворота, потом не могли прийти в себя в течение 15-20 минут. Потом удалось прийти в себя, но не смогли забить, на фоне усталости начали играть через центр. Моментов хватало и в первом тайме, и во втором. Это футбол.

Если посмотреть на результаты тех, кто играет в еврокубках, то, за исключением "Зенита", все смотрятся тяжело. И "Краснодар", и мы, но это не оправдание.

Если посмотреть таблицу, то постоянно кажется, что вот-вот мы должны взлететь, но это «вот-вот» никак не происходит.

Чалов провёл не самый лучший матч? Формально мы можем выпустить другого нападающего — Такума, Бийол. Но проблема в другом. У нас нет полузащитников, которые открываются за спину. Если убрать Чалова, то мы совсем потеряем эту опцию.

Пропущенный гол? Если центральный защитник вклинивается в атаку, то он должен делать точную передачу. Но проблема не только в Магнуссоне, нападающие должны открываться за спину, а мы идём в недодачу. Так что есть вина и группы атаки, которая не могла Магнуссону своими открываниями", - цитирует Гончаренко "Чемпионат".


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Теги: Гончаренко ЦСКА Арсенал
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